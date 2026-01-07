الأمن العام: ضبط المشتبه به بإطلاق النار في معان والسلاح المستخدم

01:25 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ أحد الأشخاص أقدم مساء الأمس على إطلاق عيارات نارية باتجاه شخصين بمحافظة معان إثر خلاف قديم بينهم مما أدى إلى إصابة الشخصين وأُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم ضبط المشتبه به بإطلاق النار والسلاح المستخدم في محافظة العقبة وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

