الأمن العام: ضبط المشتبه به بإطلاق النار في معان والسلاح المستخدم

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم ضبط المشتبه به بإطلاق النار والسلاح المستخدم في محافظة العقبة وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.
