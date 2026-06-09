الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة

الوكيل الإخباري- ضبطت الأجهزة الأمنيّة حدثًا يبلغ 17 عاماً من العمر وبحوزته سلاح ناري داخل إحدى المدارس في محافظة المفرق بعد ورود بلاغ بذلك .

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