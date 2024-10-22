الأمن العام:عدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا) سبب حادث العدسية المُفجع

الوكيل الإخباري- استعرض مندوب إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية.

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واوضح خلال التقرير المروري أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها هو حادث تدهور مركبة شحن في منطقة ناعور نزول العدسية باتجاه البحر الميت، أدى إلى انقلابها وانتقالها إلى الشارع المقابل وصدمها بمجموعة من المركبات. نتج عن الحادث 6 وفيات وإصابة بالغة وإصابتين متوسطتين، تم نقلهم من قبل مجموعات الدفاع المدني إلى المستشفى.



ونوَّه إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء إدارة السير لدراسة حيثيات الحادث، والتي عللت سبب الحادث بعدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا) مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته أثناء القيادة.



كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة وصدمها لحاجز إسمنتي على طريق المطار مدخل شارع الـ 100، نتج عنه إصابتين. وتم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين في منطقة القسطل باتجاه الجنوب، نتج عنه 3 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المعوقات عن الشارع العام، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع.