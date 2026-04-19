الأمن العام: كشف غموض اختفاء أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة الطفيلة يوم الخميس 2026/4/16 من قبل ذوي أحد الأشخاص حول اختفائه قبل أيام  في ظروف غامضة، حيث تم على الفور تشكيل فريق تحقيق خاص ومشترك تولى متابعة التحقيق في القضية، وجرى التعميم والبحث عن ذلك الشخص.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبع الشخص بكافة الطرق ومواقع تواجده تشكّل لديه اشتباه بتعرّض الشخص للقتل وحُصر الاشتباه بأحد أصدقاء المفقود ومن أقاربه، والذي أُثبت بالتحقيقات أنه آخر من قام بمقابلته وبرفقته. 

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط المشتبه به وبالتحقيق معه اعترف أنه وفي أثناء وجوده برفقة المفقود في نزل سياحي في منطقة نائية حصل خلاف لحظي بينهما أقدم عنده على ضربه بواسطة حجر على رأسه ما أدى إلى وفاته، وأنه قام بعد ذلك بحرق جثّته لإخفاء معالم الجريمة.

وأشار الناطق الإعلامي أنّه تم بدلالته العثور على اثار الجريمة وتحريزها، وتمت إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه ١٥ يوماً في مركز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

 
 


