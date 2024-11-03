الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام الأحد، لعدم رفع إشارة الحجز عن المركبة التي لم تجتاز الفحص الفني إلا بإصلاحها ومراجعة أحد مراكز الإدارات المرورية وإن تجاوز مدة الإشعار أسبوع تحول إلى مخالفة حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً للغاية الأسمى من الحملة الشتوية للتفتيش على المركبات.
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