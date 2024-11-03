الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري- أكد ضابط عمليات الإدارات المرورية على تواصل مديرية الأمن العام في حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء والتي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة. اضافة اعلان





وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام الأحد، لعدم رفع إشارة الحجز عن المركبة التي لم تجتاز الفحص الفني إلا بإصلاحها ومراجعة أحد مراكز الإدارات المرورية وإن تجاوز مدة الإشعار أسبوع تحول إلى مخالفة حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً للغاية الأسمى من الحملة الشتوية للتفتيش على المركبات.



