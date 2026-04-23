الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام ضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وتجنب السلوكيات السلبية التي لوحظت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وعلى رأسها إلقاء النفايات وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، وضرورة الحفاظ على المواقع التنزهيه نظيفة.





وأشارت إلى أن العاملين في الإدارة الملكية لحماية البيئة رصدوا عدداً ملحوظاً من المخالفات البيئية في المنتزهات والمواقع السياحية والأثرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف من قبل البلديات وأمانة عمّان لإزالة المخلفات التي تُركت خلف المتنزهين.



وفي الوقت ذاته، تُثمن مديرية الأمن العام التزام الكثير من المواطنين الذين أظهروا وعياً ومسؤولية عالية في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذا التعاون هو الأساس في حماية جمال الطبيعة واستدامتها للجميع.





