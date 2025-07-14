الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص)

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان وقوع الحادثة في منطقة صويلح وأن أيّاً من أطراف الخلاف لم يتقدم بشكوى بذلك، وتبيّن من خلال التحقيقات أنّ سائقي مركبات حصل بينهم خلاف لحظي وقاموا بعد ذلك بالصّلح فيما بينهم ومغادرة المكان دون تقديم شكوى.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية كل من ظهر في الفيديو والعمل جارٍ على ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
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