الأمن العام والتربية تطلقان "البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات"

ويمثل هذا البرنامج الوطني، امتدادًا للتعاون المستمر بين مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم، في مجال تشكيل الوعي لدى الطلاب وتحصينهم من الجريمة والسلوكيات الخاطئة، وتعزيز أدوارهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع.
وسينطلق البرنامج من خلال ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن المرحلة الأولى منها تدريب وتأهيل القادة الكشفيين المتميزين، وفي المرحلة الثانية تدريب المعلمين والمعلمات، لنقل المهارات والمعرفة، وأخيراً تدريب طلاب الكشافة والمرشدات في المدارس وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.
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