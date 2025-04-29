الأمن العام والتربية تطلقان "البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات"

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الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، ووزارة التربية والتعليم، "البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات"، الهادف إلى نشر الوعي الأمني لدى الطلبة، وترسيخ القيم الوطنية الأصيلة. اضافة اعلان





ويمثل هذا البرنامج الوطني، امتدادًا للتعاون المستمر بين مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم، في مجال تشكيل الوعي لدى الطلاب وتحصينهم من الجريمة والسلوكيات الخاطئة، وتعزيز أدوارهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع.



وسينطلق البرنامج من خلال ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن المرحلة الأولى منها تدريب وتأهيل القادة الكشفيين المتميزين، وفي المرحلة الثانية تدريب المعلمين والمعلمات، لنقل المهارات والمعرفة، وأخيراً تدريب طلاب الكشافة والمرشدات في المدارس وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.