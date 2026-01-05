الإثنين 2026-01-05 04:22 م

الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم
الوكيل الإخباري-   وقّعت مديرية الأمن العام والشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مبنى مديرية الأمن العام، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة العمل في مركز طوارئ (911) في دولة فلسطين، وذلك بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.اضافة اعلان


ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية، وتعزز مسارات التعاون الأمني والتقني بين البلدين الشقيقين.

وأكّد وزير الداخلية مازن الفراية أن توقيع هذه المذكّرة يُجسّد التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى المجالات ويعبّر عن متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، ويعكس الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الأمنيّة والخدمية، وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة (911) التابع لمديرية الأمن العام يُعد أنموذجًا متقدمًا في إدارة البلاغات والاستجابة للطوارئ، وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية المعتمدة عالمياً.
 
 


