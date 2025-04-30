الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد.
وأكد اللواء المعايطة، أن توقيع المذكرة يجسد التزام مديرية الأمن العام برسالتها الأمنية والمجتمعية الشاملة في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
كما أكد شراكة مديرية الأمن العام وعلاقتها الراسخة مع المؤسسات العلمية والبحثية، مشيدا بالدور الذي تقدمه جامعة اليرموك في إثراء المجتمع بالمعرفة وتعزيز الوعي لدى الطلبة وصقل شخصياتهم سلوكياً وعلمياً وتحصينهم أمنياً.
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