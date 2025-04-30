الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

الوكيل الإخباري- وقّعت مديرية الأمن العام وجامعة اليرموك اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، ونشر المعرفة والثقافة الأمنية لدى الطلاب والمجتمع المحلي.

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وجرى توقيع الاتفاقية من قبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد.



وأكد اللواء المعايطة، أن توقيع المذكرة يجسد التزام مديرية الأمن العام برسالتها الأمنية والمجتمعية الشاملة في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع، لا سيما فئة الشباب.