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الأمن العام: وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة نتيجة استنشاق غاز المدفأة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 08:35 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت  اليوم مع  وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم ( زوجان وطفليهما)إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة النعيمةاضافة اعلان


 حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات الى مستشفى الملك عبد الله المؤسس وفتح تحقيق في الحادثة.

وتدعو مديرية الأمن العام الاخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف انواعها  وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتهوية المنزل مابين الحين ولأخر وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة.
 
gnews

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