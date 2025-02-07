الأمن العام: وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة نتيجة استنشاق غاز المدفأة

حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات الى مستشفى الملك عبد الله المؤسس وفتح تحقيق في الحادثة.
وتدعو مديرية الأمن العام الاخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف انواعها وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتهوية المنزل مابين الحين ولأخر وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني ونوابه يشاركون في وقفة الصويفية دعماً لمواقف الملك ورفضاً لتهجير الفلسطينيين
-
الحزن يخيم على اربد برحيل 4 أفراد من عائلة واحدة
-
الكيلاني: جاهل من يعتقد أننا نقبل التنازل عن شبر واحد من فلسطين
-
الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)
-
ارتفاع الطلب على الغاز والكاز خلال المنخفض الجوي
-
حادث انقلاب لصهريج "نضح" في عمان
-
ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين (صور)