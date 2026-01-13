الثلاثاء 2026-01-13 07:26 م

الأمن العام: وقف حركة السير على الطريق الصحراوي

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 13-01-2026 07:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، وقف حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية.


ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للتقيد بتعليمات رجال الأمن العام الموجودين على الطريق.

وبينت أنه سيتم إعادة الحركة المرورية فور عودة مدى الرؤية لطبيعته.
 
 


