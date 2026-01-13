الأمن العام: وقف حركة السير على الطريق الصحراوي

07:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، وقف حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية. اضافة اعلان





ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للتقيد بتعليمات رجال الأمن العام الموجودين على الطريق.



وبينت أنه سيتم إعادة الحركة المرورية فور عودة مدى الرؤية لطبيعته.

