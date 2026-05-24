الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام بدء تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد.





وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا في مختلف محافظات المملكة، عبر تعزيز وجود الدوريات الآلية والراجلة في الأحياء السكنية والأسواق والمناطق التجارية، إضافة إلى أماكن التنزه والترفيه والمواقع التي تشهد كثافة في الحركة خلال عطلة العيد، وذلك بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات والتعامل الفوري مع مختلف الملاحظات والشكاوى.



وعلى الصعيد البيئي، تنفذ الإدارة الملكية لحماية البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة والحد من الممارسات الخاطئة، وفي مقدمتها الذبح العشوائي والتخلص غير السليم من مخلفات الأضاحي.



كما تشمل الخطة تكثيف الرقابة على المتنزهات والمناطق الحرجية وأماكن التجمعات العامة، لمنع أي تجاوزات بيئية أو صحية، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.



وفي الجانب المروري، باشرت الإدارات المرورية تنفيذ خطة متكاملة لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية، لا سيما في محيط الأسواق والطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والترفيهية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير.



ودعت مديرية الأمن العام السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية، والتعاون مع رقباء السير والدوريات العاملة في الميدان، حفاظًا على السلامة العامة خلال فترة العيد.



وفي السياق ذاته، أكدت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات خلال عطلة العيد، من خلال رفع مستوى الجاهزية العملياتية في مراكزها المنتشرة بمختلف المحافظات، وتنفيذ جولات وقائية على الأسواق والمنشآت والمرافق العامة التي تشهد إقبالًا من المواطنين.



وفي إطار الإجراءات الإنسانية والاجتماعية، ستفتح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام ذوي النزلاء لزيارتهم خلال عطلة العيد،بما يتيح للنزلاء قضاء هذه المناسبة بين ذويهم ضمن الأطر والتعليمات المعمول بها، مؤكدة اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سهولة إجراءات الزيارة وتنظيمها.



وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مرتباتها العاملة في الميدان، والإبلاغ عن أي طارئ أو ملاحظة عبر رقم الطوارئ الموحد 911، متمنيةً للجميع عيدًا آمنًا وسعيدًا.





