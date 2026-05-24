الأحد 2026-05-24 05:46 م

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك
الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك
 
الأحد، 24-05-2026 03:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام بدء تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز الأمن  وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا في مختلف محافظات المملكة، عبر تعزيز وجود الدوريات الآلية والراجلة في الأحياء السكنية والأسواق والمناطق التجارية، إضافة إلى أماكن التنزه والترفيه والمواقع التي تشهد كثافة في الحركة خلال عطلة العيد، وذلك بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات والتعامل الفوري مع مختلف الملاحظات والشكاوى.

وعلى الصعيد البيئي، تنفذ الإدارة الملكية لحماية البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة والحد من الممارسات الخاطئة، وفي مقدمتها الذبح العشوائي والتخلص غير السليم من مخلفات الأضاحي.

كما تشمل الخطة تكثيف الرقابة على المتنزهات والمناطق الحرجية وأماكن التجمعات العامة، لمنع أي تجاوزات بيئية أو صحية، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وفي الجانب المروري، باشرت الإدارات المرورية تنفيذ خطة متكاملة لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية، لا سيما في محيط الأسواق والطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والترفيهية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير.

ودعت مديرية الأمن العام السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية، والتعاون مع رقباء السير والدوريات العاملة في الميدان، حفاظًا على السلامة العامة خلال فترة العيد.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات خلال عطلة العيد، من خلال رفع مستوى الجاهزية العملياتية في مراكزها المنتشرة بمختلف المحافظات، وتنفيذ جولات وقائية على الأسواق والمنشآت والمرافق العامة التي تشهد إقبالًا من المواطنين.

وفي إطار الإجراءات الإنسانية والاجتماعية، ستفتح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام ذوي النزلاء لزيارتهم خلال عطلة العيد،بما يتيح للنزلاء قضاء هذه المناسبة بين ذويهم ضمن الأطر والتعليمات المعمول بها، مؤكدة اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سهولة إجراءات الزيارة وتنظيمها.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مرتباتها العاملة في الميدان، والإبلاغ عن أي طارئ أو ملاحظة عبر رقم الطوارئ الموحد 911، متمنيةً للجميع عيدًا آمنًا وسعيدًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

أخبار الشركات بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

ز

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

و

أخبار محلية الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي مستشار الزعيم الإيراني: إدارة مضيق هرمز "حق قانوني" لضمان أمننا القومي

و

شؤون برلمانية العمل النيابية تبحث في عجلون تحديات التشغيل وتعزيز مواءمة سوق العمل مع الاحتياجات المحلية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. وقال المسؤول إنه نظرا

عربي ودولي كالاس: استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة "الترهيب"

ز

أسواق ومال الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

العاصمة عمان

أخبار محلية 200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 