الأمن العام يباشر بلصق وتوزيع العلم الأردني على مركبات المواطنين

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الأربعاء، بلصق وتوزيع العلم الأردني على مركبات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، وذلك قُبيل الاحتفال بيوم العلم الذي يصادف يوم غد الخميس السادس عشر من نيسان.





وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على حرص مديرية الأمن العام على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بهذه المناسبة الوطنية التي تحمل دلالات تاريخية راسخة، وتعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.



وشاركت كافة تشكيلات ووحدات مديريات الامن العام الميدانية التواصل مع المواطنين وتهنئتهم ولصق وتعليق الاعلام على المركبات بهذه المناسبة، التي تجسد معاني الوحدة الوطنية، وتستحضر مسيرة الإنجازات والتضحيات، وترسّخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.





