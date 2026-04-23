الأمن العام يبث رسالة مؤثرة لجميع المواطنين على طريق المطار - صورة

الخميس 2026-04-23 11:53 ص

الأمن العام يبث رسالة مؤثرة لجميع المواطنين على طريق المطار
 
الخميس، 23-04-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-  بثّت مديرية الأمن العام رسالة توعوية جديدة ولافتة من نوعها، عبر عرض مركبة تعرّضت لحادث سير مروّع على طريق المطار، نتيجة السرعة العالية، حيث بدت المركبة في حالة بالغة السوء، في مشهد صادم يهدف إلى ترسيخ أهمية الالتزام بقواعد السير وتجنّب القيادة المتهورة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية الأمن العام المتواصلة لرفع مستوى الوعي المروري بين المواطنين، والتنبيه إلى مخاطر السرعات الزائدة التي تُعد من أبرز أسباب الحوادث الجسيمة والوفيات على الطرق، داعية السائقين إلى التحلي بالمسؤولية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



