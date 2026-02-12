الأمن العام يتعامل مع حقيبة مشبوهة في مرج الحمام

05:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764149 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت الأجهزة الأمنية مع حقيبة مشبوهة بالقرب من دوار الدلة في منطقة مرج الحمام بالعاصمة. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات جنوب عمّان تلقت بلاغًا بوجود الحقيبة، حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع، وتعاملت معها، ليتبين أنها كانت تحتوي على ملابس.

تم نسخ الرابط





