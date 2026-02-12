الأمن العام يتعامل مع حقيبة مشبوهة في مرج الحمام

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات جنوب عمّان تلقت بلاغًا بوجود الحقيبة، حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع، وتعاملت معها، ليتبين أنها كانت تحتوي على ملابس.
