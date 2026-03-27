الأمن العام يتعامل مع 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات دون إصابات

05:37 م

الوكيل الإخباري- تعاملت الوحدات المعنية في مديرية الأمن العام خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.





وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.



وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.



ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.









