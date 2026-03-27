الأمن العام يتعامل مع 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات دون إصابات

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.
أخبار متعلقة
الزراعة: موسم الأمطار الوفير يعزز إنتاجية الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية
-
بلدية بصيرا تتعامل مع إغلاقات الطرق جراء الأمطار والثلوج وتفعّل خطة الطوارئ
-
الجراح نقيبًا للفنانين الأردنيين لدورة جديدة
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة الفنانين وبدء عملية الفرز
-
"زراعة المفرق": ارتفاع نسبة تخزين مياه الأمطار في الحفائر والسدود إلى 60 بالمئة
-
الأمطار في البترا تتجاوز 100 ملم والسلطة تتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية
-
"عمومية الفنانين" تنتخب مجلس نقابتها بعد اكتمال النصاب القانوني
-
توقيف موظفة عن العمل بتلفزيون فلسطين أساءت للأردن عبر منصات التواصل