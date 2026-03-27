الجمعة 2026-03-27 07:34 م

الأمن العام يتعامل مع 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات دون إصابات

الجمعة، 27-03-2026 05:37 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت الوحدات المعنية في مديرية الأمن العام خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية

بيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

الزراعة: موسم الأمطار الوفير يعزز إنتاجية الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط "ليست حربنا"

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون لوقف الهجمات ضد المدنيين في حرب إيران

مصادر تكشف حجم الخسائر في الترسانة الصاروخية الإيرانية

بلدية بصيرا تتعامل مع إغلاقات الطرق جراء الأمطار والثلوج وتفعّل خطة الطوارئ

الأكثر مشاهدة