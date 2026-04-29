الأربعاء 2026-04-29 08:45 م

الأمن العام يتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع ممتعة ويدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه

الأربعاء، 29-04-2026 07:06 م
الوكيل الإخباري-  تمنت مديرية الأمن العام للجميع عطلة نهاية أسبوع مميزة وآمنة، بالتزامن مع موسم الاصطياف وازدياد توجه العائلات إلى المتنزهات والغابات والمواقع السياحية والأثرية للاستمتاع بالأجواء الربيعية والطبيعة الخلابة التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


ودعت المديرية المواطنين إلى أن يكون التنزه فرصة للراحة والاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، مقرونةً بالسلوك الإيجابي والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والبيئة الطبيعية، بما يعكس الوعي المجتمعي ويضمن بقاء هذه المواقع جميلة وآمنة لمرتاديها.

وأكدت مديرية الأمن العام أهمية الالتزام بالممارسات البيئية السليمة أثناء الرحلات، وعدم ترك المخلفات والنفايات في مواقع التنزه، واستخدام الأماكن المخصصة للشواء والنيران، والمحافظة على الأشجار والمرافق العامة، وترك المكان نظيفاً.

وأشارت المديرية إلى أن المحافظة على البيئة خلال الرحلات العائلية والتنزه تمثل جزءاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الطبيعة والمجتمع، داعية الأسر والشباب إلى تعزيز هذه السلوكيات الإيجابية وترسيخها لدى الأطفال.
 
 


تعبيرية

أخبار محلية توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: الأردن يجدد تأكيد دعمه للصومال ووحدة أراضيها

النفط يقفز بأكثر من 2% مع تعثر المحادثات الأميركية – الإيرانية

أسواق ومال النفط يواصل الارتفاع عالميا

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء : خريجو خدمة العلم عماد الوطن ومستقبله

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي غارات اسرائيلية تودي بحياة 10 لبنانيين

وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات

أخبار محلية وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات



 
 






