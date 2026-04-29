الأمن العام يتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع ممتعة ويدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه

ودعت المديرية المواطنين إلى أن يكون التنزه فرصة للراحة والاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، مقرونةً بالسلوك الإيجابي والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والبيئة الطبيعية، بما يعكس الوعي المجتمعي ويضمن بقاء هذه المواقع جميلة وآمنة لمرتاديها.
وأكدت مديرية الأمن العام أهمية الالتزام بالممارسات البيئية السليمة أثناء الرحلات، وعدم ترك المخلفات والنفايات في مواقع التنزه، واستخدام الأماكن المخصصة للشواء والنيران، والمحافظة على الأشجار والمرافق العامة، وترك المكان نظيفاً.
وأشارت المديرية إلى أن المحافظة على البيئة خلال الرحلات العائلية والتنزه تمثل جزءاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الطبيعة والمجتمع، داعية الأسر والشباب إلى تعزيز هذه السلوكيات الإيجابية وترسيخها لدى الأطفال.
