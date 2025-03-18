 
الثلاثاء 2025-03-18 04:10 م
 

الأمن العام يجدّد تحذيراته من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية تحاول إثارة الفتنة

الأمن العام
الأمن العام
 
الثلاثاء، 18-03-2025 03:41 م
الوكيل الإخباري-   جدّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام التحذيرات المتواترة التي حذّرت من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية أُنشئت خارج المملكة ويديرها أشخاص من دول مختلفة خصّيصا لإثارة الفتن والنّعرات العنصرية داخل المملكة.اضافة اعلان


وأكّد أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ما زالت ترصد مثل تلك الحسابات وبالتنسيق مع دائرة الادّعاء العام، وترصد وللأسف أشخاصًا من داخل المملكة يتفاعلون معها تعليقاً أو إعادة نشر، حيث تم القبض على عدد منهم وإحالتهم للقضاء. 

 وشدّد الناطق الإعلامي على أنه لن يتم التهاون مع كل مَن يحاول إثارة الفتن وإثارة النّعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية أو يحرّض ويسيء لمكوّنات المجتمع الأردني.  


داعياً الجميع عدم الانجرار خلفها أو متابعتها أو إعادة نشر محتوياتها أو التعليق عليها تجنباً للملاحقة القانونية أو مساعدتهم في تحقيق مآربهم بنشر سمومهم بين مكوّنات المجتمع الأردني .

وعوّلت مديرية الأمن العام على وعي المواطنين وحرصهم على المصلحة الوطنية في الوقوف في وجه تلك الجهات والأشخاص الذين يسعون لإثارة الفتن والنّعرات وتأجيجها ومنعهم من تحقيق مآربهم الخطرة والمسمومة.
 
 
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