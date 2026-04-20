الأمن العام يحتفل بتخريج دفعة جديدة من مستجدات الشرطة النسائية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة النسائية، التي عُقدت في معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورس هاكوز، وعدد من كبار ضباط المديرية، إلى جانب ذوي الخريجات.





ويأتي تخريج هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها المديرية، والرامية إلى تعزيز قدراتها البشرية ورفدها بكفاءات مؤهلة، قادرة على أداء واجباتها الأمنية والإنسانية وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يواكب متطلبات العمل الأمني الحديث.



وتلقت الخريجات خلال فترة التدريب مساقات علمية متخصصة في العلوم الشرطية الحديثة، إلى جانب برامج تدريبية شاملة أسهمت في صقل مهاراتهن وتعزيز جاهزيتهن، بما يمكنهن من أداء واجباتهن بكفاءة واقتدار في مختلف مجالات العمل الأمني.



وتخلل الحفل استعراض عسكري بنظامي المسير البطيء والعادي، عكس مستوى الانضباط والاحتراف الذي بلغته الخريجات، كما أدين قسم الوفاء والإخلاص للوطن والملك والدستور، في مشهد جسّد روح الالتزام والمسؤولية الوطنية.





