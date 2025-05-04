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الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 04-05-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد،  في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب،  وتحت رعاية وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية وفعاليات شعبية ، احتفالها السنوي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وذلك تحت شعار "تمهّل... أمامك حياة"،  

وأكد وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنّ هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية، وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة، تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيراً إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.

وبيّن الفراية أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024–2026، وخطتها التنفيذية، شكّل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات، مشيراً إلى أنه جرى معالجة أكثر من 50 موقعًا خطراً  كان سبباً في وقوع حوادث قاتلة.

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 من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد نورز هاكوز، أن المديرية تبنّت نهج التطوير المستمر لخططها المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز بيئة مرورية أكثر أماناً، تقوم على إنفاذ القانون بعدالة، وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات.

 
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