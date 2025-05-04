الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

وأكد وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنّ هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية، وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة، تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيراً إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.
وبيّن الفراية أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024–2026، وخطتها التنفيذية، شكّل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات، مشيراً إلى أنه جرى معالجة أكثر من 50 موقعًا خطراً كان سبباً في وقوع حوادث قاتلة.
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