الأمن العام يحتفي بتخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين

الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، الذي أُقيم في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين.اضافة اعلان


واستهل اللواء المعايطة مراسم الحفل بتفقد طابور الخريجين، الذين نفذوا عرضاً عسكرياً بالمسيرين البطيء والعادي، أظهر مستوىً متقدماً من الانضباط والجاهزية والكفاءة الميدانية، وعكس ما تلقوه من تأهيل وتدريب احترافي خلال فترة إعدادهم.

وأدى الخريجون خلال الحفل قسم الإخلاص والوفاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم الأمنية والإنسانية بكل أمانة واقتدار، وتجسيد رسالة الأمن العام في حفظ الأمن والنظام، وإنفاذ القانون، وصون الأرواح والممتلكات، وخدمة المجتمع بكفاءة ومهنية عالية.

وتلقى الخريجون خلال الدورة برنامجاً تدريبياً متكاملاً، اشتمل على مساقات علمية متخصصة وتطبيقات عملية وميدانية مكثفة، هدفت إلى بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم الأمنية والشُرطية، لتمكينهم من أداء مختلف الواجبات والمتطلبات الميدانية وفق أحدث العلوم والأساليب التدريبية الحديثة.

وفي ختام الحفل، وزّع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها من الخريجين، تقديراً لتميزهم وانضباطهم خلال مراحل الإعداد والتأهيل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 