الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

وأضاف ضابط عمليات الدوريات أن هذه الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.
وأكد على أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد كثافة للغبار مع الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.
-
أخبار متعلقة
-
لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي
-
شرطة مكة: لاصحة لإختطاف أردنية والعثور عليها بصحة جيدة
-
الخارجية تدين الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته الاحتلال لمربّع سكني في مخيم جباليا
-
وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير في البلقاء
-
الخارجية تهنئ بمناسبة يوم الأمم المتحدة
-
اختفاء أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.. والخارجية تتابع
-
نشاطات توعوية في مديرية شباب المفرق
-
تسيير رحلات سياحية داخلية لمدينة أم الجمال الأثرية