 
الجمعة 2024-10-25 12:19 م
 

الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

مديرية الأمن العام
الأمن العام
الجمعة، 25-10-2024 12:10 م

الوكيل الإخباري-    حذرت إدارة الدوريات الخارجية من هبات غبارية تؤثر على الطرق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

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وأضاف ضابط عمليات الدوريات  أن هذه الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.

وأكد على أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.


وأشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد كثافة للغبار مع الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.

 
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