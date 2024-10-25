الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدوريات الخارجية من هبات غبارية تؤثر على الطرق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

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وأضاف ضابط عمليات الدوريات أن هذه الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.



وأكد على أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.