الأربعاء 2025-05-07 02:22 م
 

الأمن العام يحذر المواطنين من استخدام هذا النوع من الوصلات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من استخدام الوصلات الرديئة ، وطالبت المواطنين بعدم ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالشاحن لفترة طويلة ، وذلك لتجنب نشوب الحرائق في المنازل اضافة اعلان



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