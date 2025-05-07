الأمن العام يحذر المواطنين من استخدام هذا النوع من الوصلات

-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في الدورة 29 لاتحاد المحاربين القدماء بالقاهرة
-
الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة نشاطات في إقليم الجنوب
-
السفير الأذري: التعاون الأردني الأذربيجاني تسارع بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين
-
العثور على اول نيزك قمري في الأردن والشرق الأوسط في وادي رم - صور
-
الأميرة غيداء وعصام قبعين يوقعان اتفاقية لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد بالحسين للسرطان
-
ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه
-
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شباط الماضي
-
الوطني للعناية بصحة المرأة يطلع على تجربة الضمان الاجتماعي في الموارد البشرية وأنظمتها الآلية