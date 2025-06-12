الأمن العام يحذّر المواطنين من السباحة في الأماكن غير المخصصة

الوكيل الإخباري- وجّهت مديرية الأمن العام تحذيرًا للمواطنين من خطورة السباحة في الأماكن غير المخصصة والتي تفتقر إلى شروط السلامة العامة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطرًا حقيقيًا قد لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان.

اضافة اعلان

وأكدت المديرية في بيان لها، الخميس، ضرورة تجنّب السباحة في مواقع مثل السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة مرتاديها، لافتة إلى أن تلك المواقع غير مؤهلة للاستخدام الآمن وتفتقر إلى الرقابة أو الإنقاذ في حال وقوع طارئ.