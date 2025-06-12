الأمن العام يحذّر المواطنين من السباحة في الأماكن غير المخصصة

ودعت الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والسباحة فقط في الأماكن المخصصة والآمنة، حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
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