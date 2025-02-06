الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الممارسات خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والاودية .



ودعت الإخوة المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول وعدم تعريض أنفسهم ومن معهم للخطر في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية بالسير على الأقدام أ و بالمركبات .





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