 
الخميس 2025-02-06 09:57 ص
 

الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الممارسات خلال المنخفض الجوي

الأمن العام
الأمن العام
الخميس، 06-02-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-  جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والاودية .

ودعت الإخوة المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول وعدم تعريض أنفسهم ومن معهم للخطر في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية بالسير على الأقدام أو بالمركبات .

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