الأمن العام يحذّر من ارتفاع منسوب المياه ويدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة

03:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760826 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بيّنت مديرية الأمن العام أن عدداً من المواقع والشوارع في مختلف مناطق المملكة شهدت ارتفاعاً في منسوب مياه الأمطار، ما أدّى إلى تدفّق المياه إلى بعض المنازل، ولا سيّما الواقعة تحت منسوب مستوى الشارع. اضافة اعلان





وأكدت المديرية ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على سلامة الأرواح والممتلكات.



كما بيّنت المديرية أنّها نشرت، ومن خلال مديرية الدفاع المدني، نقاط مراقبة متقدمة احترازياً، ومزوّدة بكافة التجهيزات اللازمة، على امتداد بعض مجاري السيول وخاصة سيل الزرقاء وبالقرب من المناطق السكنية، حفاظاً على السلامة العامة وتمكين فرق الإنقاذ من التدخل السريع عند الحاجة.



ودعت مديرية الأمن العام المواطنين القاطنين في المنازل التي تقع تحت منسوب مستوى الشارع، إلى ضرورة توفير غاطسات وماتورات لشفط المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه داخل المنازل.



كما دعت المديرية إلى الاستخدام الآمن للمدافئ، وتوفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، تجنباً للحوادث والاختناقات.



وجدّدت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين إلى الاتصال برقم الطوارئ (911) عند الحاجة، وعدم التردد في طلب المساعدة، حفاظاً على السلامة العامة.

تم نسخ الرابط





