الأمن العام يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإنتباه من خطر تدني او انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها.





كما وتنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وأخذ الإحتياطات اللازمة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كالألواح والصفائح المعدنية، داعية الى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.





