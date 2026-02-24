الثلاثاء 2026-02-24 11:21 ص

الأمن العام يحذر من الألعاب الخطرة خلال رمضان ويدعو لحماية الأبناء

الثلاثاء، 24-02-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم السماح لأبنائهم بممارسة بعض الألعاب التي قد تتسبب بإصابات خطيرة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأكدت المديرية في تحذير لها أن بعض الألعاب قد تؤدي إلى حروق خطرة أو فقدان البصر أو اندلاع حرائق، فضلاً عن إزعاج الآخرين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم، مشددة على أهمية الرقابة الأسرية والوعي المجتمعي للحد من هذه السلوكيات.

ودعت إلى ضرورة إشراك الأطفال في أنشطة آمنة تتناسب مع أعمارهم، بما يسهم في حمايتهم وتعزيز ثقافة السلامة العامة، مؤكدة أهمية أن يكون الكبار قدوة حسنة في الالتزام بالسلوكيات الآمنة.
 
 


