الأمن العام يحذر من الألعاب الخطرة خلال رمضان ويدعو لحماية الأبناء

وأكدت المديرية في تحذير لها أن بعض الألعاب قد تؤدي إلى حروق خطرة أو فقدان البصر أو اندلاع حرائق، فضلاً عن إزعاج الآخرين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم، مشددة على أهمية الرقابة الأسرية والوعي المجتمعي للحد من هذه السلوكيات.
ودعت إلى ضرورة إشراك الأطفال في أنشطة آمنة تتناسب مع أعمارهم، بما يسهم في حمايتهم وتعزيز ثقافة السلامة العامة، مؤكدة أهمية أن يكون الكبار قدوة حسنة في الالتزام بالسلوكيات الآمنة.
