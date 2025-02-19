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"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 19-02-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت مديرية الأمن العام من التأثيرات المتوقعة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، مشيرة إلى احتمال هطول أمطار في الأجزاء الغربية، وفقًا للنشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

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ودعت المديرية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة تجنب الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتشكل السيول، والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، خاصة للقاطنين في الخيام وبيوت الشعر، إضافة لتوخي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث الناجمة عن الانزلاقات على الطرق المبتلة، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات، واستخدام وسائل التدفئة بأمان، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع ضرورة تهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، مثل ألواح الزينكو وأغطية خزانات المياه، خاصة في المناطق المفتوحة، نظرًا لشدة الرياح.


كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار الناتج عن الرياح النشطة، خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية.


وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع البلاغات الطارئة عبر الرقم الموحد 911، داعية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي حالات تستدعي التدخل الفوري.

 
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