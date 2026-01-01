الخميس 2026-01-01 02:01 م

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الأمن العام
الخميس، 01-01-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة وانتهاج السلوك السليم خلال المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارا من اليوم الخميس.اضافة اعلان


وشددت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية. 

كما أكدت على التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

وحذرت من خطر شدة الرياح  والهبات القوية المرافقة لها ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبسبب الغبار في مناطق البادية .

ودعت الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

الطقس الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا

كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، عن أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصل إلى أسواق 112 دولة حول العالم. وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدم

اقتصاد محلي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة

غ

تكنولوجيا لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

ق

فن ومشاهير تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

ف

فن ومشاهير إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي



 






الأكثر مشاهدة