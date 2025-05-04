الأمن العام يُحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وأكدت المديرية في بيان صادر عنها ضرورة الإبتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة.
كما شددت على ضرورة القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات على الطرق التي تشهد هطولا للأمطار.
كما نبهت على أهمية أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد(911).
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