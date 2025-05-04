الأمن العام يُحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

02:36 م

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الظروف الجوية السائدة التي ستشهدها المملكة، والمتمثلة بحالة من عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء اليوم، حيث تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة. اضافة اعلان





وأكدت المديرية في بيان صادر عنها ضرورة الإبتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة.



كما شددت على ضرورة القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات على الطرق التي تشهد هطولا للأمطار.



كما نبهت على أهمية أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد(911).

