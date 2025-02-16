الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة. اضافة اعلان





وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها، موكدة أهمية عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.