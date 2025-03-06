الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة، متوقعةً هطول زخات متفرقة من المطر، بشكل عشوائي قد تكون غزيرة أحياناً، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة. اضافة اعلان





ودعت المديرية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة، مشددةً على أهمية تجنب المناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال إلى أماكن آمنة لسكان الوحدات المتنقلة، مثل الخيام وبيوت الشعر، تفادياً لخطر مداهمة مياه الأمطار.



كما دعت إلى تجنب القيادة في الطرق المغمورة، والتأني أثناء القيادة لتفادي الانزلاقات وحوادث السير، والمحافظة على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع ضرورة تهوية المنازل لتجنب الحوادث.



ونوهت إلى ضرورة توخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الجنوبية والشرقية، والإبلاغ عن أي حوادث عبر رقم الطوارئ الموحد 911.