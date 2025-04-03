الخميس 2025-04-03 03:54 م
 

الأمن العام يحذّر من صفحات تروّج لحفلات وهمية لمطربين مشهورين بمبالغ مرتفعة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 03-04-2025 02:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الجهات المختصّة رصدت صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لتنظيم حفلات لفنانين مشهورين بمبالغ مرتفعة، حيث تم تتبع تلك الصفحات والتحري عن ما يدّعونه من حفلات ليتبيّن بعد ذلك أنها وهمية ولا توجد أية ترتيبات لإقامتها.اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه لغاية الآن لم ترد أية شكوى بتعرض أي شخص للاحتيال بهذه الطريقة، مهيباً بالجميع عدم التعامل مع الصفحات المجهولة وعدم إرسال أية مبالغ مالية إليهم دون التأكد والتثبت من تلك الصفحات بكل الطرق الممكنة، تجنبًا لتعرّضهم للاحتيال وخسارة أموالهم .
 
gnews

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