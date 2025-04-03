الأمن العام يحذّر من صفحات تروّج لحفلات وهمية لمطربين مشهورين بمبالغ مرتفعة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه لغاية الآن لم ترد أية شكوى بتعرض أي شخص للاحتيال بهذه الطريقة، مهيباً بالجميع عدم التعامل مع الصفحات المجهولة وعدم إرسال أية مبالغ مالية إليهم دون التأكد والتثبت من تلك الصفحات بكل الطرق الممكنة، تجنبًا لتعرّضهم للاحتيال وخسارة أموالهم .
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