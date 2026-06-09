الأمن العام يحذر من منتحلي صفات الأجهزة الأمنية للاحتيال على المواطنين

10:39 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تُحذّر من أسلوب احتيالي جديد تعاملت معه خلال الأيام الماضية، حيث وردت إليها عدد من الشكاوى بورود اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة ادّعى خلالها المتصلون بأنهم ضباط في الأجهزة الأمنيّة والطلب منهم بتزويدهم بالوثائق الشخصية ومراجعة الأجهزة الأمنيّة في اليوم التالي. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق فيما ورد من معلومات وشكاوى تبيّن بأنه أسلوب احتيالي يحاول من خلاله المتصلون السيطرة على المعلومات الشخصية والحسابات البنكية للضحايا من خلال تهديدهم بوجود قضايا بحقهم وأن عليهم مراجعة الأجهزة الأمنيّة بعد إعطاء كافّة المعلومات الشخصية لهم، حيث إنّ التحقيقات ما زالت جارية فيما ورد من شكاوى ومعلومات لتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.



وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ورود اتصالات مجهولة إليهم، وعدم التعاطي مع كل مَن يتصل عبر التطبيقات الإلكترونية ويدّعي بأنه من الأجهزة الأمنيّة، حيث إنّ الأجهزة الأمنيّة لا تلجأ لمثل تلك الأساليب في التحقيق أو عند طلب أي شخص، مهيباً بالجميع أنه عند ورود تلك الاتصالات الإبلاغ المباشر عنها للجهات المعنية عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ أو عبر قنوات الاتصال عبر وحدة الجرائم الإلكترونية أو عن طريق مراجعة مفارز البحث الجنائي داخل أقرب مركز أمني .





