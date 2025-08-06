الأمن العام يحذّر من موجة الحر: التزموا الإرشادات وابقوا آمنين

11:05 م

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية لتفادي خطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وغيرها من الحالات الطارئة، تزامناً مع الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية. اضافة اعلان





وأكدت المديرية أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، لا سيّما الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للإصابة بالإجهاد الحراري.



كما شددت على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات، وخصوصاً أثناء التسوق، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال مثل المعقمات والعطور ومصادر الاشتعال داخل المركبات، لما قد تُشكّله من خطر عند ارتفاع درجات الحرارة.



وبيّنت المديرية أهمية ارتداء القبعات وأغطية الرأس الواقية، وأخذ فترات راحة كافية، خصوصاً لمن تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الأماكن المكشوفة خلال ذروة الحرارة.



وشددت المديرية على ضرورة تجنب أسباب حدوث الحرائق، مثل رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأعشاب الجافة أو الأشجار، وعدم التأكد من إطفاء النار بشكل كامل بعد استخدامها عند التنزه، لافتة إلى ضرورة عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها عند تشغيل المكيفات والمراوح، تفادياً لحدوث تماس كهربائي أو حرائق.



كما دعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تُشكّل بيئة مناسبة للزواحف كالعقارب والأفاعي، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من المسطحات المائية وتجمعات المياه غير المخصصة للسباحة، أو في المسابح والبرك التي لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة.



وأكّدت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات طارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال الفوري على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.



ويشار إلى أن المملكة ستتأثر بأجواء حارة نسبياً اعتباراً من يوم غد الخميس، ثم يبدأ تأثير موجة حارة وجافة تعم جميع مناطق المملكة، اعتباراً من يوم الجمعة ولعدة أيام، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

