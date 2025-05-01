الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن

وأُعلن عن الجائزة، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جوائز الحكومات الاجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية، ضمن فئات متنوعة.
وسعت المسابقة إلى تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
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