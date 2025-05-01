الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن

11:41 م

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الوكيل الإخباري- حصلت مديرية الأمن العام، ممثلة بمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، على جائزة أفضل منصة حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن قطاع الأمن، وللعام الثاني على التوالي اضافة اعلان





وأُعلن عن الجائزة، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جوائز الحكومات الاجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية، ضمن فئات متنوعة.



وسعت المسابقة إلى تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.