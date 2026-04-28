الأمن العام يحقق في ملابسات العثور على جثة شاب في المفرق

06:26 م

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شاب عشريني داخل منزله بالقرب من دوار جرش في المفرق، وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





ووفق المصدر إنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



وأكد أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.





