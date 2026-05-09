الأمن العام يختتم فعاليات المعرض المروري في حدائق الحسين ضمن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

11:22 م

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية الأمن العام، اليوم السبت، المعرض المروري في العاصمة عمان - حدائق الحسين، ضمن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وسط مشاركة واسعة من المواطنين وتفاعل لافت مع الأنشطة والفعاليات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المرورية ونشر مفاهيم السلامة العامة بين مختلف فئات المجتمع. اضافة اعلان





وتضمّن المعرض عدداً من المحطات المرورية الرقمية المتنقلة، إلى جانب عروض لموسيقات الأمن العام، وعرض معدات وتقنيات متنوعة، في رسالة توعوية، ضمن أساليب حديثة وتفاعلية تعتمدها المديرية لإيصال رسائلها التثقيفية بصورة مباشرة ومؤثرة.



وشهدت فعاليات المعرض، على مدى يومين حضوراً وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، الذين أبدوا اهتماماً بالمحطات التوعوية والعروض المقدمة، وحرصوا على المشاركة في الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الالتزام بقواعد السير وترسيخ السلوك المروري الآمن.





