الأمن العام يُخرج الدورة التأسيسية الرابعة للإطفاء لموظفي المسجد الأقصى المبارك

وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتعزيز منظومة السلامة والحماية داخل المسجد الأقصى المبارك، ورفع جاهزية العاملين فيه للتعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ، بما يضمن حماية المصلين والحفاظ على مرافق المسجد ومقدساته.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الدورة تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية الأردنية في خدمة المسجد الأقصى المبارك، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في إعداد وتأهيل الكوادر العاملة فيه وفق أعلى المعايير المهنية والتخصصية.
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