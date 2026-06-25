الخميس 2026-06-25 02:42 م

الأمن العام يُخرج الدورة التأسيسية الرابعة للإطفاء لموظفي المسجد الأقصى المبارك

الأمن العام يُخرج الدورة التأسيسية الرابعة للإطفاء لموظفي المسجد الأقصى المبارك
الأمن العام يُخرج الدورة التأسيسية الرابعة للإطفاء لموظفي المسجد الأقصى المبارك
 
الخميس، 25-06-2026 02:01 م
الوكيل الإخباري-   رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة، وبحضور مدير الأمن العام بالانابة العميد المهندس رامي الدباس، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين  والدكتور وصفي الكيلاني حفل تخريج الدورة التأسيسية الرابعة للإطفاء الخاصة بموظفي المسجد الأقصى المبارك، والتي عُقدت في المركز الأردني الدولي للحماية المدنية .اضافة اعلان


وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتعزيز منظومة السلامة والحماية داخل المسجد الأقصى المبارك، ورفع جاهزية العاملين فيه للتعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ، بما يضمن حماية المصلين والحفاظ على مرافق المسجد ومقدساته.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الدورة تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية الأردنية في خدمة المسجد الأقصى المبارك، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في إعداد وتأهيل الكوادر العاملة فيه وفق أعلى المعايير المهنية والتخصصية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال محافظ جرش مالك خريسات، الخميس، إنه تم تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية، هما المدرج الجنوبي والساحة البيضاوية، لعرض مباراة الأردن والأرجنتين الأحد المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. وأضاف خري

أخبار محلية جرش: تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية لعرض مباراة الأردن والأرجنتين

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"

ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية

صي

فيديو الوكيل استمع… طلبة اخترعوا أساليب غريبة لتصوير ورقة الامتحان

ئء

فيديو الوكيل التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي هذا العام

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك بتعيينها عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

يث

فيديو الوكيل مواطن مكلوم: " بحكي معكم من وصية الحجة"



 
 






الأكثر مشاهدة

 