 
الثلاثاء 2024-10-22 04:14 م
 
 

الأمن العام يدعو اصحاب المركبات لرفع الجاهزية قبل فصل الشتاء

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 22-10-2024 03:32 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكدت مديرية الأمن العام وخلال حملتها التي أطلقتها(شتاء آمن) للاستعداد ورفع الجاهزية للوقاية من الحوادث في فصل الشتاء والوقاية من حوادث المرور وصلاحية وصيانة المركبات (معاً نصل آمنين).اضافة اعلان


ونشرت المديرية على صفحاتها  التنويه التالي : "نسائم البرد، قبيل دخول فصل الشتاء، تذكرنا باتباع الوقاية والسلوك القويم....خلال السنوات الماضية وفصول الشتاء الماضية، فقدنا أعزاء، ووقعت إصابات نتيجة السلوكيات الخاطئة وعدم اتباع الإرشادات في استخدام المدافئ، او تنظيف الآبار، أو سقوط الأجسام، أو حتى حوادث انزلاق المركبات وغيرها" . 
 
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