الأمن العام يدعو اصحاب المركبات لرفع الجاهزية قبل فصل الشتاء

ونشرت المديرية على صفحاتها التنويه التالي : "نسائم البرد، قبيل دخول فصل الشتاء، تذكرنا باتباع الوقاية والسلوك القويم....خلال السنوات الماضية وفصول الشتاء الماضية، فقدنا أعزاء، ووقعت إصابات نتيجة السلوكيات الخاطئة وعدم اتباع الإرشادات في استخدام المدافئ، او تنظيف الآبار، أو سقوط الأجسام، أو حتى حوادث انزلاق المركبات وغيرها" .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين
-
المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
-
مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات
-
الحكومة تقر نظاما معدلا للجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام
-
الحكومة تقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة
-
توقيع 5 عقود عمل جماعية للعاملين في شركات قطاع الكهرباء
-
"الطاقة" تعقد ندوة حول مستقبل النقل الكهربائي