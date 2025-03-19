الأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة مع اقتراب المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، من المتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق. اضافة اعلان





وحثّت المديرية الجميع على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنبًا لخطر السيول، والقيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، خاصة في ظل توقعات بازدياد الهطولات المطرية.



كما شددت على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، مع التأكد من تهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية.



وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية الرسمية، والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة، وعدم التردد في الاتصال برقم الطوارئ (911) عند الحاجة إلى المساعدة.