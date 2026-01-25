الأحد 2026-01-25 09:26 ص

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

شرطي سير ينظم حركة المرور
 
الأحد، 25-01-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام ، الأحد ، المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية بشكل مسبق وذلك لتفادي الكثافة المرورية المتزايدة في ساعات الصباح تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.اضافة اعلان


وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس نظرا للكثافة المرورية التي تشهدها تلك المناطق، إضافة لضرورة الالتزام بالسرعة المحددة ومراقبة عبور الطلبة في المناطق المدرسية.
 
 


