الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري، صباح الثلاثاء ، في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، والمواقع الأخرى في المحافظات والتي خُصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنيّة لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج.

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وأكّدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كافٍ، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السادسة صباحاً، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كافٍ، والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين، والالتزام بالمناطق المخصّصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة.



وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة، وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للموقع، مبينة أنه سيتم تنظيم حركة الدخول بحسب الخطة المعتمدة، وتوجيه الجمهور إلى مناطق المشاهدة المساندة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المنظّمة.



كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع، حفاظاً على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية والمحافظة على نظافة الموقع .