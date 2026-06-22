الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة

وأكّدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كافٍ، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السادسة صباحاً، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كافٍ، والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين، والالتزام بالمناطق المخصّصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة.
وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة، وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للموقع، مبينة أنه سيتم تنظيم حركة الدخول بحسب الخطة المعتمدة، وتوجيه الجمهور إلى مناطق المشاهدة المساندة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المنظّمة.
كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع، حفاظاً على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية والمحافظة على نظافة الموقع .
وتمنّت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة، متمنية من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في كافة المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة آمنة ومنظّمة تليق بالجمهور الأردني.
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