الأربعاء 2025-06-18 04:04 م
 

الأمن العام يدعو لمتابعة قناته الرسمية على واتساب - رابط

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 18-06-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة قناتها الرسمية على تطبيق واتساب، للبقاء على اطلاع دائم بكل ما يصدر عنها من أخبار وتنبيهات أمنية.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أن القناة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات الموثوقة بشكل سريع ومباشر.

رابط القناة
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية قرار بخصوص العاملين على حساب التعليم الإضافي ومدارس الطلبة السوريين

ؤبا

أخبار الشركات أخف، أنحف، وأقوى من أي وقت مضى: تعرّف على الجيل الأحدث من سلسلة ‘Galaxy Z’

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 144 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

فافاف

طب وصحة 7 عادات يومية تسبب تراكم دهون البطن.. تجنّبها

ل

عربي ودولي أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في جرائمه

وزارة الداخلية

أخبار محلية السماح للعراقيين بالدخول للأردن بدون تأشيرة مسبقة عبر مطار الملكة علياء

قل

طب وصحة أطعمة تجنّب تناولها على معدة فارغة.. قد تضر بصحتك



 
 





الأكثر مشاهدة