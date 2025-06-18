الأمن العام يدعو لمتابعة قناته الرسمية على واتساب - رابط

وأكدت المديرية أن القناة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات الموثوقة بشكل سريع ومباشر.
رابط القناة
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