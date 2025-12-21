الأحد 2025-12-21 04:49 م

الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

مديرية الأمن العام
الأحد، 21-12-2025 04:02 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت مديرية الأمن العام، من خطورة وتداعيات قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن قيادتها تُعد مخالفة مرورية جسيمة، تُهدد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.اضافة اعلان


وأوضحت المديرية أن انتهاء ترخيص المركبة، غالباً ما يرافقه عدم  إجراء الفحص الفني للمركبة وصيانتها، وما ينطوي عليه من احتمالية وجود أعطال فنية خطرة في أنظمة السلامة الأساسية للمركبات كالفرامل، والإطارات، والإضاءة، والتي تُعد أسباباً رئيسة لوقوع الحوادث المرورية.

وشددت مديرية الأمن العام على أنها ستقوم بتنفيذ حملات خاصة للرقابة على هذه المخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، سعياً إلى إنفاذ القانون وحماية المجتمع، حيث إنّ معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية عقد التأمين كذلك، مما يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين ويشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة .

ودعت المديرية جميع مالكي المركبات  والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أمناً على الطرقات.
 
 


