الإثنين 2026-05-04 04:51 م

الأمن العام يستخدم "الصدمة البصرية" لتوعية السائقين في جسر النعيمة

الوكيل الإخباري-   في إطار جهودها المتواصلة للحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، وضعت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين، مجسماً لمركبة تعرضت لحادث مروري في منطقة جسر النعيمة، وذلك تزامناً مع فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، ضمن مبادرة توعوية تعتمد على "الصدمة البصرية الواقعية".اضافة اعلان


وتهدف هذه الخطوة إلى نقل مشاهد الحوادث من أرقامٍ وإحصائيات إلى واقع ملموس يراه السائقون ومستخدمو الطريق بشكل مباشر، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة وتعزيز الالتزام بقواعد السير، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكدت مديرية الأمن العام أن اختيار موقع حيوي كمنطقة جسر النعيمة لعرض المركبة المُحطمة، يأتي كوسيلة توعوية مؤثرة تستهدف السائقين في بيئة القيادة الفعلية، حيث تمثل هذه المشاهد رسالة مباشرة حول مخاطر السلوكيات الخاطئة كالسرعة الزائدة واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بحزام الأمان.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام، كانت قد وضعت الشهر الماضي مجسماً لمركبة أخرى على طريق المطار، في إطار نهجها الهادف إلى تبني أفكار إبداعية ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي المروري للحد من الحوادث.

 
 


