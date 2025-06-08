الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة

12:43 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة في فترة العيد والأيام المقبلة، وتعزيز الوعي لضمان السلامة العامة، وتجنب ما قد ينجم من حوادث لغياب الوعي أو الاستهتار. اضافة اعلان





ودعت المديرية إلى ضرورة توخي الحذر من حوادث الغرق، خصوصاً تلك الناجمة عن السباحة في أماكن غير مخصصة أو غير آمنة، أو نتيجة غياب الرقابة عن الأطفال أثناء وجودهم قرب المسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مأساوية يمكن تفاديها بالوعي والانتباه.



كما شددت على أهمية تجنب الممارسات التي قد تتسبب في نشوب حرائق، ولا سيما في المناطق الطبيعية، نتيجة سلوكيات خاطئة مثل رمي أعقاب السجائر، أو ترك النيران مشتعلة بعد استخدامها دون التأكد من إخمادها بالكامل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والسلامة العامة.



كما دعت مديرية الأمن العام السائقين إلى القيادة بحذر، خصوصاً على الطرق الخارجية، محذرة من ارتكاب المخالفات الخطيرة مثل السرعة الزائدة التجاوز الخاطئ، وعدم التقيد بالشواخص والتي أدت إلى وقوع عدد من الحوادث خلال فترة العيد، لافتة إلى أهمية تفقد المركبة قبل الانطلاق والتأكد من جاهزيتها، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التبريد والإطارات، للحيلولة دون وقوع الحوادث أو الأعطال المفاجئة.



وحذرت المديرية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، داعية إلى ارتداء الملابس المناسبة، والإكثار من شرب المياه، وتجنّب ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، لما في ذلك من خطر جسيم على حياتهم حتى وإن كانت المدة قصيرة.



كما نبهت إلى ضرورة أخذ الحيطة في المناطق البرية والزراعية، لاحتمالية وجود الزواحف أو الحشرات السامة، مؤكدة على أهمية اختيار أماكن آمنة للتنزه، واصطحاب أدوات الإسعاف الأولية لاستخدامها عند الحاجة.



وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والامتثال للتعليمات والإرشادات، مشيرة إلى أن بعض التصرفات الخاطئة في مواسم سابقة تسببت في خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وأكدت أن كوادر الأمن العام ستواصل انتشارها الميداني، وتقديم الدعم والإسناد، لضمان موسم تنزه آمن وخال من الحوادث.