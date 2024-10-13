الأمن العام يُشيع جثمان الرقيب رامي الصناع

وشاركت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الامن العام صورا من تشييع جثمان الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك :" مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة العقبه العميد عامر سعيد الغنيمات، بتشييع جثمان الرقيب رامي عبد الرزاق الصناع من مرتب قيادة أمن اقليم الجنوب ونقل العميد الغنيمات، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان"
كما شارك في تشييع مساعد مدير شرطة جنوب عمان العقيد هيثم العابد، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
ونعى مقربون وزملاء الشاب الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل مستذكرين طيب اثره وحسن خلقه .
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